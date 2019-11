Tradition in New York : Riesen-Weihnachtsbaum am Rockefeller Center aufgestellt

Wer in der Weihnachtszeit nach New York reist, findet vor dem Rockefeller Center jedes Jahr eine ganz besondere Attraktion: einen riesigen Weihnachtsbaum mit Tausenden Lichtern. Die Vorbereitungen dafür haben wieder begonnen.

von dpa

12. November 2019, 10:08 Uhr

Einer der bekanntesten Bäume der Welt ist in New York angekommen. Der diesjährige Weihnachtsbaum am Rockefeller Center steht seit dem Wochenende an der ikonischen Eislaufbahn im Herzen Manhattans.

Es handelt sich um eine mehr als 23 Meter hohe Fichte aus einem Ort nordwestlich der amerikanischen Ostküsten-Metropole, sie muss aber noch geschmückt werden. Deshalb ist der Baum in den nächsten Wochen von einem Gerüst umgeben.

Mit dem seit den 1930er Jahren zelebrierten traditionellen Anzünden der Zehntausenden Lichter startet die Millionenmetropole Jahr für Jahr in die Weihnachtssaison. Dieses Jahr soll der Baum ab dem 4. Dezember in allen möglichen Farben erstrahlen.