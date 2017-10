Tipps für Urlauber : Reisenews: Weihnachten in Lübeck und Winnie Puuh in London

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

erstellt am 19.Okt.2017 | 04:03 Uhr

Kinderweihnachtsmarkt in Lübeck

Mit zwei Neuerungen wartet Lübeck als «Weihnachtsstadt des Nordens» auf. Als Ersatz für den Weihnachtsmarkt im Heiligen-Geist-Hospital wird es im historischen Hogehus einen Kunsthandwerkermarkt geben. Vom 1. bis zum 10. Dezember werden dort 40 Handwerker aus Lübeck und Umgebung ihre Arbeiten zum Kauf anbieten, teilte das Lübeck und Travemünde Marketing (LTM) mit. Eine weitere Neuerung betrifft den Kinderweihnachtsmarkt. Er zieht von der Obertrave an das Europäische Hansemuseum. Die Lübecker Weihnachtsmärkte beginnen am 27. November.

Ausstellung für Bären Winnie Puuh in London

Winnie Puuh bekommt in London eine eigene Ausstellung im Victoria and Albert Museum im Westen der Stadt. Die bei Kindern beliebten Geschichten über Pu den Bären und seine Freunde wie Tigger stammen aus der Feder des englischen Schriftstellers Alan Alexander Milne (1882-1956). Später adaptierte Walt Disney die Figuren. Die speziell für junge Familien gemachte Ausstellung «Winnie the Pooh: Exploring a Classic» läuft vom 9. Dezember bis April 2018 und zeigt 230 Werke aus den Museumsarchiven und von Walt Disney.

Winterwandertag im Fichtelgebirge

Winterwanderungen, Schneeschuhtouren auf den Ochsenkopf und Langlauftouren erwarten Besucher des 3. Deutschen Winterwandertags im Fichtelgebirge. Vom 17. bis 21. Januar 2018 wird außerdem ein kulturelles Rahmenprogramm geboten - etwa mit Ausflügen in die Festspielstädte Bayreuth und Wunsiedel sowie in die Porzellanstadt Selb. Darauf weist der Deutsche Wanderverband hin.

Neue U-Bahn im Skiort Serfaus soll 2019 fahren

Im Tiroler Wintersportort Serfaus soll ab 2019 eine neue U-Bahn fahren. Das kündigte die Touristeninformation des Skigebiets Serfaus-Fiss-Ladis an. Die derzeitige Bahn auf 1400 Metern Höhe ist seit mehr als 30 Jahren in Betrieb. Sie fährt vom östlichen Rand des 1100-Einwohner-Dorfes bis zur Talstation der Seilbahnen Komperdell. Befördert werden können derzeit 1600 Personen pro Stunde. Bereits im April 2017 begannen die Bauarbeiten für die neue Bahn mit einer Kapazität von bis zu 3000 Personen pro Stunde.

