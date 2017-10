So locken Urlaubsorte : Reisenews: Seilbahnen, Wildkatzengehege und Mobility-Ticket

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

26.Okt.2017

Berg Tabor in Israel bekommt eine Seilbahn

Im Norden Israels soll künftig eine Seilbahn die Stadt Nazareth-Illit mit dem Berg Tabor verbinden. Dort liegen bedeutende historische und biblische Stätten. Die Seilbahn wird Teil des Gospel Trails sein, einer Wander- und Pilgerroute von Nazareth zu den archäologischen Ausgrabungen in Kapernaum am See Genezareth. Das teilt das Staatliche Israelische Verkehrsbüro mit. Wann die Seilbahn eröffnen wird, ist noch nicht sicher. Nazareth-Illit (Ober-Nazareth) ist die Schwesterstadt Nazareths.

Neues Wildkatzen-Gehege öffnet im Harz

Im Harz können Urlauber künftig Wildkatzen in einem neuen Gehege beobachten. Dort werden zunächst eine männliche Wildkatze und drei weibliche Exemplare leben. Für die Tiere, die aus Zuchten stammen, wurde laut Naturschutzbund Nabu eine natürliche Umgebung geschaffen. Bundesweit gebe es eine solche Einrichtung nur bei Hütscheroda in Thüringen. Für Besucher sind das Gehege und ein Informationszentrum nun geöffnet.

Neue Seilbahn am Zillertaler Penken geplant

Im Skigebiet Mayrhofen auf dem Penken im Tiroler Zillertal soll im Dezember 2018 eine neue Seilbahn den Betrieb aufnehmen. Die Möslbahn wird künftig bis zu 2000 Wintersportler pro Stunde von Hochschwendberg direkt ins Skigebiet bringen, teilen die Mayrhofener Bergbahnen mit. Bislang sind die Pisten am Penken nur von Hoarberg, Mayrhofen und Finkenberg aus mit Seilbahnen erreichbar. Die Zehnergondeln der neuen Möslbahn werden die Fahrt mit dem Skibus überflüssig machen.

Hotelgäste in St. Gallen fahren kostenlos Bus und Bahn

In St. Gallen und im benachbarten Rorschach am Bodensee können Hotelgäste die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt kostenlos nutzen. Das Mobility-Ticket ermögliche freie Fahrt in der Stadt bis zum Bodensee, teilte die Schweizer Gemeinde mit. Das Ticket gibt es in Form einer Kreditkarte an der Hotelrezeption. Es kann aber auch bereits für die Anreise vorab per E-Mail zugestellt werden.

