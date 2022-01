Traveller Review Awards : Reisen 2022: Diese Bundesländer sollen am gastfreundlichsten sein

Reisende wollen sich in ihrem Urlaub besonders gut aufgehoben fühlen. Gastfreundlichkeit spielt dabei eine große Rolle. Das Buchungsportal „Booking.com“ hat die Bewertungen von Millionen von Reisenden ausgewertet und Bundesländer sowie deutsche Städte mit dem Traveller Review Awards ausgezeichnet.

Bei den zehnten Traveller Review Awards wurden weltweit 1.261.273 Anbieter aus 220 Ländern bewertet und die besten Orte und Regionen für die herausragende Gastfreundschaft ausgezeichnet. Bei den Auswertungen wurden die besonders gut bewerteten Hotels und Ferienwohnungen aufgelistet und den Regionen, Ländern oder Städten zugeordnet. Die Auswertung von Booking.com überrascht in vielerlei Hinsicht, denn nicht wie ansonsten in der deutschen Reisegunst stehen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder etwa Bayern vorne, sondern Sachsen. Im Bereich deutscher Bundesländer schneidet das ostdeutsche Bundesland überraschend gut ab und sichert sich den ersten Platz. Der sächsische Ferienort Oberwiesenthal und die Stadt Bautzen liegen außerdem im Ranking der zehn gastfreundlichsten Städte Deutschlands unter den Top Ten. Hinter Sachsen läuft Rheinland-Pfalz auf dem zweiten Platz ein. Hier schafft es die malerisch an der Mosel gelegene Stadt Cochem bei den Städten auf Platz drei. Den Bronze-Rang belegt Sachsens Nachbarland Thüringen. Auf den Plätzen vier und fünf rangieren Baden-Württemberg und Bayern. In Deutschland belegt die Stadt Rust an der Grenze zu Frankreich Platz eins der gastfreundlichsten Städte, dicht gefolgt von Oberwiesenthal, einem Kurort im Erzgebirge auf Platz zwei und Cochem an der Mosel auf Platz drei. Die zehn gastfreundlichsten Städte Deutschland Die zehn gastfreundlichsten Städte in Deutschland Sauberkeit, Freundlichkeit und Preis-Leistung sehr wichtig Bei den Bewertungen der Gäste, die zum Traveller Review Awards führten, spielten Sauberkeit, Lage sowie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis eine große Rolle. Auch der freundliche Umgang während des Aufenthalts sowie Gesundheit und Hygiene in Anbetracht der weltweiten Ausbreitung der COVID-19-Pandemie wirkten sich positiv aus. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.