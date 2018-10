Tipps für Urlauber : Reise-News: Vom «Wanderland» bis zum Vulkan-Park

In Nürnberg erfahren Reisende ab Ende November Spannendes zur Geschichte des Wanderns. Wen es in die Ferne zieht, etwa nach Papua Neuguinea oder in den Vulkan-Park in Costa Rica, der sollte die aktuellen Bestimmungen dafür beachten.

von dpa

26. Oktober 2018, 13:41 Uhr

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg zeigt Geschichte des Wanderns

Mit 200 Jahren Wander-Kulturgeschichte befasst sich das Germanische Nationalmuseum Nürnberg. Für die Ausstellung «Wanderland» vom 29. November 2018 bis 28. April 2019 erschafft das Museum eine 900 Quadratmeter große Indoor-Wanderlandschaft, wie Frankentourismus mitteilt. Gezeigt werden Gemälde, Skulpturen, aber auch Equipment. Videoinstallationen präsentieren ferne Wanderwelten. Besucher sollen erfahren, warum das Wandern von der Romantik bis heute eine so beliebte Freizeitbeschäftigung ist.

Zubringer-Bahn für Flughafen Kattowitz geplant

Der Flughafen Kattowitz (Katowice) in Südpolen soll eine Bahnanbindung ans Stadtzentrum bekommen. Der Airport liegt rund 35 Kilometer nördlich der Stadt. Laut dem Polnischen Fremdenverkehrsamt ist geplant, eine stillgelegte Schienenstrecke instandzusetzen. Bis es so weit ist, müssen sich Reisende allerdings noch gedulden: Die Bauarbeiten sollen 2022 abgeschlossen sein.

Papua Neuguinea setzt Visumvergabe bei Einreise aus

Papua Neuguinea in Südostasien ist für Reisende ein exotisches Ziel. Wer das Land im November besuchen möchte, muss sich an die Botschaft in Brüssel wenden, die auch für Deutschland zuständig ist. Denn wegen eines Wirtschaftsgipfels setzt Papua Neuguinea die Vergabe von kostenfreien Touristenvisa bei der Ankunft am Flughafen (Visa on arrival) vom 30. Oktober bis 30. November aus. Darauf macht das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für das Land aufmerksam.

Tickets für Vulkan-Park in Costa Rica nur noch online

Tickets für den Volcán-Poás-Nationalpark in Costa Rica müssen Touristen nun vorab online reservieren. Das ist auf der Website www.sinac.go.cr möglich, so das Fremdenverkehrsamt des Landes in Mittelamerika. Durch das Online-Reservierungssystem soll der Zugang zum Park besser kontrolliert werden. Maximal zehn Tickets lassen sich pro Buchungsvorgang bestellen. Gruppenbesuche am Krater des Vulkans sind auf 50 Personen begrenzt. Der Nationalpark hat erst seit einigen Wochen wieder geöffnet. Er war wegen vulkanischer Aktivitäten für mehrere Monate gesperrt gewesen.