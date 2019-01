Schneehöhen : Pulverschneeparadies und Lawinengefahr in den Alpen

Nach ergiebigen Schneefällen melden die Skigebiete in den Alpen vielerorts meterhohe Schneedecken - für einige Wintersportler bedeutet das ideale Bedingungen, für viele aber auch große Einschränkungen.

von dpa

11. Januar 2019, 10:44 Uhr

Die deutschen Alpen sind ein «Pulverschneeparadies», wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt. Die geöffneten und gesicherten Pisten seien im Top-Zustand. Dies gilt jedoch nicht überall.

Wegen des Risikos umknickender Bäume, starker Winde oder Lawinengefahr sind einige Gebiete allerdings teilweise oder ganz gesperrt.

In Garmisch-Partenkirchen etwa war am Donnerstag (11. Januar) der obere Teil des Classic-Skigebiets gesperrt. An der Kampenwand im Chiemgau waren alle Skipisten und Winterwanderwege gesperrt. Rund um Oberstdorf fuhren die Bahnen auf Nebelhorn und Fellhorn nicht.

Auch in den Mittelgebirgen kam viel Schnee herunter. Vor allem im Bayerischen Wald herrschen den Angaben nach gute Bedingungen. Auch Langläufer profitieren von gut präparierten Loipen. Auf der Website www.seilbahnen.de/schneehoehen gibt es aktuelle Informationen über mögliche Einschränkungen in den deutschen Skigebieten.

In Österreich sind die Zufahrtsstraßen zu vielen Orten wegen Lawinengefahr gesperrt, zum Teil sitzen Touristen fest. Und nach Angaben von Meteorologen droht weiterer Neuschnee. Einige Gebiete sind laut VDS geschlossen, in anderen ist der Liftbetrieb teilweise einschränkt. Das Problem liegt aber oft schon in der Anfahrt zu den Gebieten: Sie ist in einigen Fällen schwierig bis unmöglich.

Immerhin: Wer später im Winter in die Alpen fährt, darf wohl gute Pistenverhältnisse erwarten. Die großen Schneemengen sorgen für eine hohe Schneeunterlage und damit auch bei Tauwetter noch für befahrbare Pisten, lautet die Einschätzung österreichischer Tourismus-Experten.

Entspannt ist die Lage in Frankreich, der Schweiz und im italienischen Südtirol. Die Pistenverhältnisse sind dort meist gut.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 60 170 0 Zugspitze 60 325 - Sudelfeld 90 260 48 Fellhorn-Kanzelwand 40 120 66 Nebelhornbahn Oberstdorf 60 270 66 Feldberg / Schwarzwald 32 61 48

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 50 80 11 Bad Gastein / Ski amade 60 110 16 Kitzsteinhorn Kaprun 120 360 35 Saalbach Hinterglemm Leogang 120 280 23 Kitzbühel - Kirchberg 68 103 68 Planai - Schladming - Ski amade 100 170 - Ischgl 60 140 - Mayrhofen - Zillertal 40 160 - Tux - Finkenberg 80 275 14 Sölden 82 332 8 Lech Zürs am Arlberg 180 230 14 Silvretta Montafon 70 195 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 21 70 7 Zermatt 7 160 0 Davos Klosters 85 200 27 4 Vallées 25 160 -

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 10 15 6 Ortler Skiarena 20 170 - Kronplatz 20 35 34

Schneehöhen in Frankreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Méribel 32 125 49 Les 2 Alpes 30 100 0 Val Thorens 90 139 0