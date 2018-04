Wassertemperaturen weltweit : Noch kein Badewetter in Europa

Die Sonne scheint warm. Doch die Seen und Meere in Europa brauchen noch ein wenig Zeit, um badetaugliche Temperaturen bieten zu können. Hier die Werte weltweit im Überblick:

von dpa

04. April 2018, 12:39 Uhr

Mit den Wassertemperaturen rund ums Mittelmeer geht es langsam wieder aufwärts - zum Baden laden sie aber noch nicht ein. Das zeigen die Wassertemperaturen.

In Antalya in der Türkei zum Beispiel hat das Wasser aktuell 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Deutlich angenehmer ist kurz nach Ostern zum Beispiel das Rote Meer in Ägypten mit 25 Grad.

Wer sich nach Temperaturen wie in einer Badewanne sehnt, muss aber noch länger fliegen: Der Golf von Thailand etwa erreicht 30 Grad, ebenso das Meer bei Mauritius und den Malediven im Indischen Ozean.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 10-13 Algarve-Küste 15-16 Azoren 18-19 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 12-14 Östliches Mittelmeer 17-19 Westliches Mittelmeer 12-17 Adria 11-16 Schwarzes Meer 5-13 Madeira 18-19 Ägäis 12-17 Zypern 18-19 Antalya 19 Korfu 15 Tunis 15 Mallorca 13-15 Valencia 15 Biarritz 12 Rimini 12 Las Palmas 20

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 25 Südafrika 20 Mauritius 30 Seychellen 33 Malediven 30 Sri Lanka 29 Thailand 30 Philippinen 29 Tahiti 28 Honolulu 25 Kalifornien 13 Golf von Mexiko 26 Puerto Plata 26 Sydney 23