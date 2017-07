Wanderroute : Neuer Wolfsweg an der Schweizer Grenze

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Im Süden Baden-Württembergs können Wanderer sich jetzt auf die Spuren von Wölfen begeben. Auf die Rückkehr des Tieres in das Bundesland reagiert die Grenzregion zur Schweiz mit neuen Touristenangeboten.

Auf einem neuen Wolfssteig von Waldshut-Tiengen am Hochrhein nach Höchenschwand im Hochschwarzwald wandern Urlauber auf den Fährten des Wildtieres. Der 18 Kilometer lange Weg markiert nach Angaben der Kreisverwaltung eine mögliche Route, die Wölfe nehmen könnten, die aus der Schweiz nach Deutschland kommen.

Neu ist außerdem ein vier Kilometer langer interaktiv gestalteter Wolferlebnispfad bei Höchenschwand. Und beim Bannwald Schwarzahalden südlich des Ortes hat ein kleines Wolf-Informationszentrum eröffnet.

Der ehemals in Deutschland ausgerottete Wolf hat sich in den vergangenen Jahren in Teilen des Landes wieder angesiedelt. Die ersten Tiere waren aus Polen gekommen. Jetzt wandern auch immer wieder einzelne Tiere aus der Schweiz nach Baden-Württemberg ein.

Informationen des Kreises Wolfswege Schwarzwald

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 16:47 Uhr