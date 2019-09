Tipps für Urlauber : Neue Reiseangebote von Dubai bis Amerika

Für die Wintersaison und Sommersaison setzen die Reiseveranstalter unterschiedliche Schwerpunkte. So baut FTI etwa sein Angebot mit Reisen nach Dubai aus. Gebeco verspricht Nachhaltigkeit, Natur und Erholung in kleinen Gruppen.

von dpa

06. September 2019, 10:55 Uhr

FTI setzt im Winter auf Dubai

Dubai liegt bei vielen Touristen offenbar hoch im Kurs. Der Reiseveranstalter FTI baut deshalb sein Angebot im Winter für Reisen in das Emirat aus: Ab den Weihnachtsferien bietet FTI in Zusammenarbeit mit den Airlines Holiday Europe und Emirates Flüge von Berlin Leipzig, Nürnberg und Basel sowie München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg an. Parallel dazu stockt FTI sein Repertoire im Winterkatalog um 14 Häuser auf insgesamt 237 Hotels auf und erweitert auch sein Ausflugsangebot.

Thomas Cook verzeichnet große Nachfrage nach Türkei-Reisen

Thomas Cook verzeichnet für den kommenden Winter bereits jetzt eine starke Nachfrage nach Reisen in die Türkei. Beliebt sind nach Angaben des Reiseveranstalters auch Mallorca und die Kanaren. Ägypten ist in den Wintermonaten ebenfalls gefragt - dort eröffnet zum Start in die Saison das neue Hotel Casa Cook El Gouna. Auf der Fernstrecke zählt Mexiko aktuell zu den bestgebuchten Destinationen, zudem lasse sich ein erster guter Nachfragetrend für Tansania erkennen.

Gebeco bietet mehr Kleingruppenreisen für Amerika-Touristen

Nachhaltigkeit, Natur und kleine Gruppen - das sind die neuen Trends für die Saison 2020 bei Gebeco. Der Reiseveranstalter aus Kiel hat für das kommende Jahr vier neue Kleingruppenreisen mit maximal 16 Gästen, eine nachhaltige Erlebnisreise nach Costa Rica, eine nachhaltige Dr. Tigges Studienreise nach Peru sowie zwei Studienreisen nach Brasilien und in die USA mit ins Programm aufgenommen. Alle Reisen sind im Internet und im Reisebüro mit Terminen bis 2020 buchbar. Für 2021 können Termine unverbindlich vorgemerkt werden.

Alltours-Kunden können Sommerurlaub 2020 buchen

Der Reiseveranstalter Alltours hat seine Buchungen für den Sommer 2020 freigegeben. Kunden stehen insgesamt mehr als 2300 Hotels zur Verfügung. Die größte Auswahl besteht nach Angaben des Unternehmens derzeit in Spanien, Griechenland, Ägypten und der Türkei. Hinzu kommen Fernreiseziele wie Mauritius, Kuba, Dominikanische Republik und Sri Lanka. Auch der Sommerurlaub in einem der 35 Allsun Hotels auf Mallorca, den Kanaren und Kreta kann schon gebucht werden. Bis Mitte September soll das gesamte Angebot für den Sommer 2020 zur Verfügung stehen.