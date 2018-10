Bis zu 28 Grad : Mittelmeer weiterhin warm

Während der Herbst in Deutschland für kühle Temperaturen sorgt, kann insbesondere in Südeuropa noch bei angenehmen Temperaturen im Meer gebadet werden. Das östliche Mittelmeer erreicht bis zu 28 Grad - und auch in der Ägäis ist das Wasser noch angenehm warm.

von dpa

02. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Das Mittelmeer lädt vielerorts weiterhin zum Baden ein. Auf Zypern und in Antalya hat das Wasser 27 Grad. Auf Mallorca sind es immer noch 25 Grad und in der Adria zumindest noch 19 bis 22 Grad. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Noch wärmer ist das Meer nur an den Fernreisezielen: Auf Sri Lanka und in Thailand zum Beispiel liegen die Wassertemperaturen bei 29 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 16-20 Algarve-Küste 21-23 Azoren 24-25 Kanarische Inseln 22-24 Französische Mittelmeerküste 19-23 Östliches Mittelmeer 23-28 Westliches Mittelmeer 19-25 Adria 19-22 Schwarzes Meer 16-23 Madeira 24 Ägäis 19-24 Zypern 27 Antalya 27 Korfu 23 Tunis 24 Mallorca 25 Valencia 24 Biarritz 19 Rimini 22 Las Palmas 24

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 29 Südafrika 16 Mauritius 30 Seychellen 29 Malediven 29 Sri Lanka 29 Thailand 29 Philippinen 31 Tahiti 28 Honolulu 28 Kalifornien 16 Golf von Mexiko 30 Puerto Plata 27 Sydney 19