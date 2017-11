Urlaub in Karelien : Mit dem Motorschlitten über das Eis der nordrussischen Seen

vergrößern 1 von 10 Foto: Jarno Artikka 1 von 10



















Während der Rückfahrt über den gefrorenen Onegasee legt der Sturm richtig los. Der wirbelnde Schnee hüllt unsere Kolonne aus elf Motorschlitten ein, nimmt jede Sicht. Weit weg sind die Ufer von Europas zweitgrößtem See, selbst der Horizont verschwimmt. Nur eine fahle Sonnenscheibe hängt über uns.

35 Kilometer durch das Nichts sind zu überstehen. Auch wenn 16 Grad Frost gefühlt doppelt so eisig in den Kragen kriechen. Wir hoffen, dass Andrej auf dem Leitschlitten weiß, wohin er navigiert, dass er uns heil herausholt aus diesem Abenteuer im nordrussischen Karelien .

Andrej Dwalischwili hat sich schon bei der Einweisung vor zwei Tagen als guter Reiseführer erwiesen. Eine Stunde Fahrt von der Republikhauptstadt Petrosawodsk entfernt verwandeln sich neun Touristen in Michelin-Männchen: Erst dicke Skiunterwäsche, dann Hose, Jacke, Schal und Sturmhaube anziehen. Zum Schluss folgen Overall, dicke Stiefel, Handschuhe und Helm.

Draußen erläutert Andrej die Motorschlitten: Gasgeben, Bremsen, Kurven fahren. Wer den Anschluss an die Kolonne verliert, soll an Weggabelungen warten. «Sonst fahrt ihr zweieinhalb Stunden in die falsche Richtung, bis der Sprit alle ist», warnt der Tourguide. Deshalb fährt Helfer Jewgeni Semaschko, im Hauptberuf Feuerwehrmann, als letzter. Er kennt den Weg und sammelt die Verlorenen ein.

Es geht los, der erste See, die erste Waldpassage, das Fahren braucht tatsächlich kaum Vorkenntnisse. Wenn der Schlitten über frischen Schnee auf freier Eisfläche stürmt - was für ein Vergnügen! Doch die Gefährte stinken und machen einen Höllenlärm. Erst wenn bei einem Halt auch der letzte Motor schweigt, kann man etwas Grandioses genießen: die Stille der nordrussischen Winterlandschaft.

Die Stille und die Natur faszinieren auch Roman Sacharenkow am meisten an seiner Heimat Karelien. Er und seine Frau Irina bieten in ihrem Reisebüro in Petrosawodsk Outdoor-Reisen durch diese Grenzregion zu Finnland an. «Wir sind selber gerne draußen, daraus hat sich der Beruf entwickelt», erzählt Irina.

Im Sommer sind die karelischen Seen und Flüsse ein Paradies für Kajakfahrer. Der lange Winter bietet Skilanglauf, Schneeschuhtouren oder eben die Motorschlitten.

Irina schwärmt auch für die Kulturschätze der Region. Auf der Insel Walaam im Ladogasee steht ein wichtiges Kloster der russischen Orthodoxie. Es ist von St. Petersburg aus gut zu erreichen. Ein mittelalterliches Kloster beherrscht auch die Inselgruppe Solowki im Weißen Meer. Und es gibt die berühmten Holzkirchen auf der Insel Kischi im Onegasee, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählen.

Gemütlich wird es bei Pjotr Kurotschkin. Der Fabrikmanager aus Moskau hat sich auf der Insel Bolschoi Klimezki den Traum vom eigenen Hotel erfüllt. Erst wärmt eine Banja, das russische Schwitzbad, die kalten Glieder. Wem zu heiß wird, der kann sich im Eisloch abkühlen. Später gibt es Abendessen und russisches Jägerlatein am Kamin.

Für den Besuch in Kischi hat Andrej einen sonnigen Tag gewählt. Die 22 kunstvollen Holzkuppeln der Verklärungskirche sind von weitem zu sehen. Im 18. Jahrhundert errichteten altrussische Baumeister hier einen «Pogost», ein Ensemble aus Sommerkirche, kleinerer, heizbarer Winterkirche und Glockenturm. Das Einzigartige an den Kirchen von Kischi ist, dass sie fast ohne Nägel gebaut wurden. Alle Verbindungen sind gefugt oder gezapft.

Für einen Wintertag ist auf der Insel überraschend viel los. Luftkissenboote und hochgebaute Jeeps auf Ballonreifen karren Tagesgäste aus Petrosawodsk über den See. In die karelische Hauptstadt muss auch unsere Gruppe zurück - Schneesturm hin oder her. In dem wirbelnden Nichts auf dem Onegasee, in dem es sonst keine Orientierung mehr gibt, hält Andrej mit GPS-Hilfe die Richtung. Das ersehnte Ufer taucht erst wenige Meter vorher aus dem Nebel auf. Völlig erschöpft, aber hoch zufrieden haben die Motorschlittentouristen das Ziel erreicht.

Karelien Reiseziel: Die russische Teilrepublik Karelien liegt nördlich von St. Petersburg und grenzt an Finnland. Klima und Reisezeit: Langer, kalter nordeuropäischer Winter mit einer Durchschnittstemperatur von elf Grad Frost im Februar. Wintersport von November bis Ende März. Kurze, lichtreiche nordische Sommer. Anreise und Formalitäten: Mit dem Flugzeug nach St. Petersburg oder Moskau, dann per Zug in die Republikhauptstadt Petrosawodsk. Von dort Ausflüge auf dem Onegasee und zur Insel Kischi. Ausgangspunkt für Reisen auf die Solowki-Inseln im Weißen Meer ist der Hafen Belomorsk. Touristen müssen vor der Reise ein Visum beantragen.