«Isla de las Muñecas» : Mexiko-Stadt: Bootstour zur Insel der verstümmelten Puppen

erstellt am 09.Nov.2017 | 04:13 Uhr

Afterhour geht in Mexiko-Stadt so: Wenn die Clubs um 3.00 Uhr morgens schließen, fährt man über die dreistöckige Stadtautobahn nach Xochimilco, klingelt an der Anlegestelle den Nachtwärter heraus, und der ruft einen Kapitän an. Und schon geht die Party auf dem Boot weiter.

Jetzt ist es 9.00 Uhr morgens, und von der Partymeute ist nichts zu sehen. In langen Reihen dümpeln die Trajineras im Hafenbecken. Insgesamt 1500 bis 1600 Trajineras gondeln heute durch die Kanäle von Xochimilco . Und am Heck stehen Männer wie César Serrano. Mit einer sechs Meter langen Stange stakt er das Boot vorwärts.

Xochimilco bedeutet auf Nahuatl, der Sprache der Azteken, «Blumenfeld». Das stimmt immer noch ein bisschen, auch wenn der Moloch längst die Kanäle und Gärten geschluckt hat, die gemeinsam mit der kolonialen Innenstadt und den Aztekentempeln als Weltkulturerbe geschützt sind.

Die Kanäle sind der kümmerliche Rest der fünf Seen, die einst zusammen ein Binnenmeer bildeten. Hinter einer Schleuse wird es immer ländlicher. Teppiche von Wasserhyazinthen überziehen das Wasser, «eine Plage», sagt Serrano. Plastikflaschen treiben im Wasser, Müll liegt am Ufer. Aber wenn man die 23 Millionen Einwohner des Molochs Mexiko-Stadt bedenkt, ist es immer noch eine Oase.

Noch im vergangenen Jahrhundert konnte man mit dem Dampfschiff von hier in die Innenstadt fahren. Aber von 1000 Kilometern Kanälen sind nur noch 188 Kilometer geblieben. Sie sind nur noch wenige Meter tief, und der Grundwasserspiegel sinkt weiter. Die Unesco stuft das Welterbe deshalb als «hoch gefährdet» ein. Damit die Kanäle nicht weiter verlanden, werden sie nun regelmäßig ausgebaggert.

Nach einer knappen Stunde biegt Serrano in den größten Kanal Apatlaco ein. Die Gondel gleitet weiter durch eine Allee von überhängenden Ahuejotes. Eine friedliche Idylle. Bis ein Inselchen in Sicht kommt, das mit einer Palisade eingezäunt ist. Schäbige Puppen hängen am Tor und in den Ästen, manche verstümmelt oder mit verrenkten Gliedern. «Das ist die Isla de las Muñecas», sagt Serrano.

Sie war die Insel eines Eigenbrötlers, Don Julian. Er baute hier Gemüse an, fischte und jagte. Die Insel verließ er nur ein oder zwei Mal im Jahr. Eines Tages in den 1950er Jahren kenterte eine Trajinera mit 20 Mädchen, zwei ertranken. Und nach einer Woche lag eine Leiche auf Don Julians Chinampa. Ab diesem Tag fand er angetriebene Puppen. Und er fühlte sich beobachtet, vor allem nachts. Vom Geist des toten Mädchens.

Don Julian entschied sich, die Puppen aufzuhängen. Der Geist verschwand, dafür kamen immer mehr Besucher. Sie brachten eigene Puppen mit, und Don Julian hängte sie zu den anderen. Als er 2001 starb, setzte sein Neffe Anastasio Santana die Tradition fort.

Auf der Rückfahrt kommen Motorkähne entgegen. Auf einer Trajinera grillt eine Großfamilie, auf einer anderen spielt eine Mariachi-Band in weißen Sakkos. Es ist Sonntag und bestes Ausflugswetter. Bald schiebt sich eine endlose Parade von Trajineras durch die Kanäle, im vier- bis fünfspurigen Gegenverkehr. Zwischen den großen Booten drücken sich kleine hindurch, die Tacos, Maiskolben und Bier verkaufen. Man trinkt es hier aus 1-Liter-Pappbechern mit Chilisoßenrand und Zitrone. Immer wieder kollidieren Trajineras frontal, aber keiner regt sich auf.

Infos zu Xochimilco

Weltkulturerbe-Liste

Xochimilco Anreise: Mehrere Fluggesellschaften bieten tägliche Flüge nach Mexiko-Stadt an. Aus dem Stadtzentrum mit der Metro zum Terminal Taxqueña, von dort mit dem Tren Ligero weiter bis zur Haltestelle Xochimilco. Bootstour: Eine Trajinera fasst bis zu 20 Personen und ist für 350 Pesos (rund 15,60 Euro) pro Stunde zu mieten, inklusive Kapitän. Samstags und sonntags pendeln öffentliche Fähren, Peseras genannt, zwischen den Anlegestellen San Francisco und Nativitas. Informationen: Mexikanisches Fremdenverkehrsbüro, Klingelhöferstraße 3, 10785 Berlin, Tel.: 030/26 39 79 40, E-Mail: germany@visitmexico.com