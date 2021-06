„Mittsommerremise“ : Mecklenburg-Vorpommern: 100 Gutshäuser und Anwesen öffnen

Ob Wanderung oder Radtour - die Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern sind auf vielen Routen ein beliebter Etappenpunkt. Am Wochende dürfen Besucher auch mal in einige Häuser hineinschauen.

Rostock | Zur „Mittsommerremise“ öffnen an diesem Wochenende 100 Gutshäuser, Anwesen und Landsitze in Mecklenburg-Vorpommern ihre Tore für Besucher. Am Samstag ist zunächst der mecklenburgische Landesteil mit 54 Häusern an der Reihe, am Sonntag folgen dann 46 Häuser in Vorpommern. 17 Objekte sind zum ersten Mal in dem umfangreichen Programmheft erwähnt. Das ...

