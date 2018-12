Hansestadt : Märchenhaftes Bremen

Wer zu Besuch in der Hansestadt an der Weser ist, kann auch in kurzer Zeit jede Menge erleben

von Sabine Neumann

01. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Bremen | Mitten in der Innenstadt von Bremen, an der Westseite des Rathausplatzes gelegen, stehen schon seit über 60 Jahren – vor Wind und Wetter ungeschützt – die berühmten Hauptdarsteller eines bekannten Märchens der Gebrüder Grimm: Esel, Hund, Katze und Hahn.

Die von dem Bremer Künstler Gerhard Marks angefertigten Stadtmusikanten sind immer wieder ein Anziehungspunkt für viele Touristen, die die Hansestadt besuchen. Genau hier endet auch die Deutsche Märchenstraße, die seit 1975 von der hessischen Brüder-Grimm-Stadt Hanau im Kinzigtal über 600 Kilometer bis ins norddeutsche Bremen führt.

Ganz in der Nähe der Stadtmusikanten befindet sich noch ein weiteres historisches Fotomotiv: Der Bremer Roland. Diese 1404 errichtete größte freistehende Statute des deutschen Mittelalters ist ein Wahrzeichen der Hansestadt, steht gemeinsam mit dem Rathaus unter Denkmalschutz und wurde von der UNESCO 2004 zum Weltkulturerbe erklärt.

Rolands Blick geht in Richtung Dom „St. Petri“. Der aus Sandstein und Backstein entstandene romanische Kirchenbau wurde vom 11. Jahrhundert an über den Fundamenten älterer Vorgängerbauten errichtet und seit dem 13. Jahrhundert im Stil der Gotik umgebaut. 1502 begann die Umgestaltung in eine spätgotische Hallenkirche. Neben dem Dommuseum kann hier auch der Bleikeller besichtigt werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das Bremer Rathaus, das seit 1973 unter Denkmalschutz steht. Hier kann man nicht nur gut speisen, sondern im Ratskeller lagern auch edle Tropfen für eine Weinverkostung.

Bremen hat mehr zu bieten

Bremen hat aber noch wesentlich mehr zu bieten: Das schöne alte Schnoorviertel mit seinen gut erhaltenen mittelalterlichen Häusern, die wahrscheinlich zu Bremens ältestem Siedlungskern gehören. Der Name Schnoor kommt von einem alten Schiffhandwerk; die Gänge zwischen den Häusern standen oft im Zusammenhang mit Gegenständen oder Berufen.

Das Wort Schnoor kommt von Schnur: Hier wurden Seile, Taue, Draht und Ankerketten hergestellt. Viele Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind restauriert worden und gut erhalten. Ein Bummel durch das Schnoorviertel und durch die Böttcherstraße lohnt sich auf jeden Fall; Gastronomie und Geschäfte laden die Besucher zum Verweilen ein. Die Böttcherstraße fällt insbesondere durch ihre interessante Architektur auf: Die meisten Gebäude sind in der Zeit von 1922 bis 1931 entstanden.

Bremens grüne Lunge

Wer jetzt gerne eine Pause einlegen möchte und ein idyllisches Plätzchen zum Ausruhen sucht, der ist in Bremens „grüner Lunge“ genau richtig. Auf über 200 Hektar erstreckt sich der Bürgerpark mit seinem Stadtwald. Um 1866 entstanden hier die typischen Volksgärten mit ihren Liegewiesen, Seen, Wäldern und auch Kaffeehäusern. Ein ideales Ausflugsziel – damals wie auch heute für Einheimische und Gäste. Tiergehege, Bootsverleih, Finnenbahn, Minigolf- und Bouleplätze runden das Freizeitangebot ab. Sowohl im Stadtwald als auch im Bürgerpark befinden sich über 130 Jahre alte Skulpturen, Denkmäler und Gebäude.

Ein beliebtes Ausflugsziel im Bürgerpark ist die „Waldbühne“, die 1890 als Ausstellungspavillon der Bremer Zigarrenfirma Engelhardt & Biermann errichtet wurde. Dieses historische Gebäude war nach dem Zweitem Weltkrieg vom Abbruch bedroht, fand in dem Bürgerverein, der auch den Bürgerpark „verwaltet“, seinen Retter und wurde saniert. 1975 konnte die Waldbühne mit Ausschank wiedereröffnet werden und ist seitdem nach einem Sonntagsspaziergang ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt geworden.



Bremen Übernachten Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen, Hollerallee 99, 28215 Bremen, Tel. (04 21) 3 78 90, Reservierung: (04 21) 3 78 96 10, www.maritim.de Das Hotel verfügt über 261 Zimmer und liegt zentral und dennoch ruhig zwischen Hauptbahnhof und Bürgerpark. Essen Bremer Ratskeller, Am Markt, 28195 Bremen, Tel. (04 21) 32 16 76. Hier gibt es Bremer Kartoffelsuppe mit saftigen Speckwürfeln oder aber auch Seemannslabskaus aus gepökelter Ochsenbrust mit Stampfkartoffeln, Rollmops, Spiegeleiern, Rote Bete und Gewürzgurkensteifen.