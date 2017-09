Nach Hurrikan «Irma» : Kreuzfahrtreederei NCL meidet östliche Karibik bis November

vergrößern 1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 14:45 Uhr

Aufgrund von Schäden durch Hurrikan «Irma» ändert die Norwegian Cruise Line (NCL) vorübergehend ihr Kreuzfahrtangebot in der Karibik. Bis voraussichtlich November läuft die «Norwegian Escape» ausschließlich Ziele in der westlichen Karibik an, teilt NCL mit.

Der Hurrikan hat unter anderem Infrastruktur auf den britischen und auf den U.S. Virgin Islands zerstört - Zielen, die die «Norwegian Escape» ansteuern sollte. Mit anderen NCL-Schiffen waren nach Angaben einer Sprecherin bis November keine Reisen in die östliche Karibik geplant. Von anderen Kreuzfahrtreedereien sind bislang noch keine langfristigen Routenänderungen aufgrund der Hurrikanfolgen bekannt.

Service:

Karibik-Hotline: Für Urlauber, die in den nächsten Tagen mit NCL in die Karibik reisen wollen: +49 6119 4933712

NCL: Wetterwarnung