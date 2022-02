Freizeit : Karlsruher Sonnenbad startet in Freibad-Saison

Schmuddelwetter und Corona zum Trotz: In Karlsruhe wird wieder draußen geschwommen - und das bis zum 1. Advent. So lange hat sonst kein Freibad offen.

„Frisch auf, frisch auf ins Sonnenbad“ - zu den Klängen des Badnerlieds starten an diesem Freitag (18. Februar) die Karlsruher die Freibad-Saison. Das Sonnenbad am Rheinhafen meldet sich nach Angaben der städtischen Bädergesellschaft damit erneut als erstes Freibad in Deutschland aus der Winterpause zurück. Jedem Wetter und nun auch Corona zum Trotz ka...

