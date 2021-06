Fahren mit Kindern : Im Auto: So starten Sie entspannt in den Familienurlaub

Die Kinder fangen vor Langeweile an zu maulen, der eigene Rücken zwackt und laut Stauprognose dauert die Fahrt länger als gedacht. Eine gute Planung kann helfen, damit die Fahrt trotzdem angenehm wird.

Berlin/München | Gequengel, Langeweile und Übelkeit sind ein Graus bei langen Autofahrten mit Kindern. Aber auch am Lenkrad kann das ständige Sitzen und lange konzentrierte Fahren anstrengend werden. Damit die gemeinsame Zeit im Auto nicht zur Qual wird, ein paar Tipps. Den richtigen Startzeitpunkt finden Am Morgen, nachmittags oder lieber in der Nacht losfahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.