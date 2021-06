Bis 44 Grad : Hitzewelle in Griechenland und Zypern vor neuem Höhepunkt

Während in Deutschland heftige Unwetter für Chaos sorgen, kämpft der südöstlichen Teil Europas mit Extremtemperaturen. Urlauber sollten ihre Aktivitäten anpassen.

Athen/Nikosia | Die seit zehn Tagen andauernde Hitzewelle inGriechenland könnte am Donnerstag (1. Juli) einen neuen Höhepunkt mitTemperaturen bis zu 44 Grad erreichen. Vielerorts zeigten in denvergangenen Tagen die Thermometer bereits Werte um die 40 Grad an. Betroffen sind vor allem Regionen der Halbinsel Peloponnes im Südendes Landes, wie das griechische Wettera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.