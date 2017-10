Stauprognose : Herbstreisewelle sorgt für Staus

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

19.Okt.2017

Nicht nur Richtung Alpen und zu den Küsten von Nord- und Ostsee müssen die Autofahrer am Wochenende (20. bis 22 Oktober) wieder etwas mehr Zeit einplanen. Stauschwerpunkte sind auch das Rhein-Ruhrgebiet, die Mittelgebirge und den Großraum Berlin.

Ursache sind die Herbstferien, wie der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC mitteilen. Sie beginnen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein gehen mittlerweile in die zweite Woche, und in Hessen endet die schulfreie Zeit. Daher kann es besonders am Sonntag auf den süddeutschen Autobahnen aufgrund von heimreisenden Autofahrern stocken und zu Staus kommen.

Rund um Berlin, Hamburg, Stuttgart und München, den Ballungszentren Rhein-Ruhr und Rhein-Main sowie auf folgenden Strecken sollten Reisende am Wochenende besonders mit Behinderungen oder Staus rechnen:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck, beide Richtungen A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin A 3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau, beide Richtungen A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel, beide Richtungen A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg, beide Richtungen A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Füssen/Reutte, beide Richtungen A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg, beide Richtungen A 9 München - Nürnberg - Berlin, beide Richtungen A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring - Kreuz Uckermark A 19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock A 24 Hamburg - Berlin A 40 Venlo - Duisburg - Essen - Dortmund, beide Richtungen A 45 Dortmund - Gießen, beide Richtungen A 61 Venlo - Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen, beide Richtungen A 93 Inntaldreieck - Kufstein, beide Richtungen A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen, beide Richtungen A 96 München - Lindau, beide Richtungen A 99 Umfahrung München

In Österreich müssen Autofahrer am Freitagnachmittag mit Feierabendstaus besonders rund um die Ballungsgebiete rechnen. Viel los ist Samstag und Sonntag auf den Transitrouten und den Zufahrten der Alpen- und Ferienregionen. Bei der Rückreise nach Deutschland kann es an der Grenze zu Wartezeiten kommen.

Das gleiche Bild gilt am Wochenende auch für die Schweiz. Der ACE nennt vor all die Gotthard-Autobahn (A2), besonders vor dem Gotthardtunnel als Stauschwerpunkt. Als Ausweichroute könne die San-Bernardino-Autobahn gelten (A13).

