Touristenattraktion : Größtes Legoland der Welt entsteht nahe New York City

Im Frühjahr 2020 soll in den USA das künftig größte Legoland eröffnen. Die Besucher erwarten 50 Fahrgeschäfte, Shows und Attraktionen. Nicht sonderlich weit entfernt liegt eine lebhafte Metropole.

von dpa

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ein neues Legoland soll im Frühjahr 2020 im US-Bundesstaat New York eröffnen. Der Freizeitpark im Ort Goshen im Hudson Valley werde nach Fertigstellung das größte Legoland der Welt sein, erklärte das Fremdenverkehrsbüro von New York auf der Reisemesse IPW in Anaheim.

Geplant sind mehr als 50 Fahrgeschäfte, Shows und Attraktionen sowie ein Hotel und ein Aquarium. Der Park liegt rund 100 Kilometer nördlich von New York City.

In den USA gibt es bereits zwei Legoland-Themenparks in Kalifornien und Florida. In Deutschland befindet sich ein Legoland im bayerischen Günzburg. Weltweit gibt es weitere Legoparks.