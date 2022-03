Kulturdestination : Graffiti-Künstler verpassen Linz ein neues Gesicht

Gesprühte Wandbilder treffen auf digitale Kunst: Die graue Industriestadt Linz wandelt sich längst zur geachteten Kulturdestination - spätestens, seit sie 2009 Europas Kulturhauptstadt wurde.

Giftgrün ist die Schlange, die sich an der Wand eines Lagerhauses entlang windet. In nur fünf Tagen hat der österreichische Graffiti-Künstler Nychos das spektakuläre Abbild aus der Spraydose geschaffen. Die Schlange ist auf 900 Quadratmetern Fläche das größte Sprayer-Kunstwerk im Stadthafen von Linz an der Donau. Mural Harbor - Hafen der Wandgemälde - ...

