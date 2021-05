Traumziele in Norditalien : Gardasee und Bozen hoffen auf Urlauber

Norditaliens Traumziele haben lange leer und traurig in Corona-Starre verharrt. Zu Pfingsten freuen sich die Orte am Gardasee und in Südtirol auf Besucher. Das trifft sich gut - denn hierzulande ist die Sehnsucht nach Alpenflair groß.

Bozen | Ein erster italienischer Espresso, ein Aperitif am Gardasee oder Bergluft in Bozen: Die Sehnsucht nach südländischen Urlaubsgefühlen lässt sich zu Pfingsten erfüllen. In Norditalien warten viele Hotels und Restaurants auf Urlauber aus Deutschland. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns riesig“, sagt der Bürgermeister von Limone sul Garda, Antonio...

