Zauberhafter Balkan : Durch Montenegro mit dem Mietwagen

Traumbuchten, wilde Schluchten und schroffe Gipfel: Das kleine Montenegro eignet sich wunderbar für eine Mietwagen-Rundreise. Wir stellen eine Route für neun abwechslungsreiche Tage vor.

Podgorica | Ein Roadtrip, das klingt nach Freiheit. Aber auch nach vielen ermüdenden Stunden hinter dem Steuer. Was aber, wenn das Urlaubsland so klein ist, dass die nächste Sehenswürdigkeit immer schon gleich um die Ecke liegt? Dann bleibt mehr Zeit und Energie für das Ziel selbst. Montenegro ist so ein Land. Der Balkanstaat eignet sich perfekt für eine Rundr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.