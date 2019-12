Mit Startschwierigkeiten : Die neue «Aida Mira»

Erstmals seit vielen Jahren hat Aida Cruises mit der «Aida Mira» wieder ein gebrauchtes Schiff in seine Flotte übernommen - und aufwendig umbauen lassen. Dabei gab es einige Probleme.

von dpa

03. Dezember 2019, 16:51 Uhr

Lange Gesichter und wütende Kommentare: So hatten sich die Urlauber ihre Kreuzfahrt auf der «Aida Mira» wohl kaum vorgestellt. Der Neuzugang von Aida Cruises machte zunächst dadurch Schlagzeilen, dass die erste Reise direkt nach der Taufe abgesagt werden musste.

Die Passagiere befanden sich in Palma de Mallorca schon an Bord. Zu viele Bereiche des Schiffs waren nicht in einem Zustand, der zum Auslaufen taugte. Vor allem an den Außenbereichen konnte während des Werftaufenthalts in Genua laut Reederei wegen des schlechten Wetters kaum etwas gemacht werden.

Auch die Überführungsfahrt nach Südafrika wurde anschließend abgesagt, um alle noch offenen Arbeiten abzuschließen. Für Aida Cruises ist es das 14. Flottenmitglied, aber erst das zweite Kreuzfahrtschiff, das gebraucht gekauft wurde: Die «Aida Mira» soll das Selection-Programm ergänzen.

Von Costa zu Aida

Die «Aida Mira» wurde 1999 für Festival Cruises als «Mistral» in Dienst gestellt. In den vergangenen Jahren fuhr sie als «Costa neoRiviera» für die Aida-Schwestermarke. Die rund 20 Jahre sieht man dem Schiff an etlichen Stellen an. Auch dann, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sein werden. Das ist aber nicht so schlimm.

Das Klassische fällt zum Beispiel im Theater ins Auge. Anders als bei allen anderen Aida-Schiffen ab der Sphinx-Klasse gibt es wieder ein geschlossenes Theater mit rund 600 Plätzen und kein Theatrium. Für die 1428 Passagiere, die bei Doppelbelegung der Kabinen an Bord sind, stehen zwei Shows pro Abend im Programm. Aida-Fans werden auch viele altbekannte Shows wiedererkennen, zum Beispiel die «Aida Stars» und Fernsehformate wie «Wer wird Millionär?».

Bedienung am Platz

Konventionell gestaltet sich das Essen an Bord. Lag der bisherige Fokus der Aida-Schiffe auf Buffet-Restaurants, findet der größte Teil der Passagiere auf der «Aida Mira» in einem Bedienrestaurant namens Explorer Platz. Service am Tisch, die üblichen Getränke sind inklusive. Immerhin der Salat kommt in Buffet-Form. 450 Sitzplätze bietet das Restaurant, gegessen wird in zwei Schichten.

Mit dem Marktrestaurant gibt es weiterhin ein Buffetrestaurant. Daneben bietet das Selection-Restaurant den Suiten-Gästen und anderen Passagieren gegen Aufpreis Frühstück, Mittag- und Abendessen. Bekannt von anderen Aida-Schiffen ist außerdem das Buffalo Steakhouse.

Die «Aida Mira» bietet weniger Balkonkabinen: Nur die 113 Suiten und 12 weitere Kabinen verfügen über einen Balkon. Alle anderen sind Außen- oder Innenkabinen. Auch sechs Einzelkabinen gibt es an Bord.

Kreuzfahrten in Südafrika

Neuland betritt Aida bei den Routen. Im Winter fährt die «Aida Mira» rund um Südafrika, jeweils ab Kapstadt. Durban, Port Elizabeth und Lüderitz in Namibia zählen zu den Stationen der Route.

Das Konzept: Die Selection-Schiffe, zu denen auch die drei ältesten Schiffe der Flotte «Aida Cara», «Aida Vita» und «Aida Aura» zählen, bieten oft längere Aufenthalte in den Häfen. Und sie können aufgrund ihrer geringen Größe ausgefallenere Orte anlaufen.

Aus diesem Grund ist das Publikum an Bord wohl etwas älter als üblich bei Aida-Kreuzfahrten. Auch weniger Kinder fahren mit.

Umweltschädlicher Antrieb

Anders als der letzte Neubau «Aida Nova» verfügt die «Aida Mira» nicht über einen LNG-Antrieb. Das Schiff fährt mit umweltschädlichem Schweröl und Marinediesel. Die Abgase werden an Bord gereinigt.

Fazit: Wenn die Probleme an Bord behoben sind, dürfte sich die «Aida Mira» gut in die Selection-Flotte einfügen. Viele Bereiche sind durchaus hübsch gestaltet, an einigen werden die Handwerker in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich noch viel zu tun haben. Und die Crew wird sich noch einspielen müssen.