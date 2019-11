Megabauwerk fertiggestellt : Die Hochmoselbrücke wird bald freigegeben

Mit 160 Metern ist die Hochmoselbrücke die zweithöchste Brücke Deutschlands. Sie fügt eine neue Strecke zwischen Eifel und Hunsrück zusammen. In wenigen Tagen wird das Bauwerk eröffnet.

von dpa

14. November 2019, 10:55 Uhr

Nach rund acht Jahren Bauzeit ist essoweit: Die riesige Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig ist fertig.1,7 Kilometer lang und bis zu 160 Meter hoch spanntsich das Mega-Bauwerk im Kreis Bernkastel-Wittlich über das Moseltal.

Mit den letzten weißen Strichen geht das aktuell größteBrückenbauprojekt in Europa zu Ende. In einer Woche werden die Autosdarüber rollen: Die Verkehrsfreigabe ist nach einer «Jungfernfahrt»eines Politiker-Konvois für den 21. November (13.00 Uhr) geplant.

Zuvor wird am Samstag (16. November) bei einem Bürgerfest auf derBrücke das Ende der Bauarbeiten gefeiert. Da könnten Anwohner dasBauwerk noch einmal ganz ohne Verkehr erleben, sagt dieOrtsbürgermeisterin von Zeltingen-Rachtig, Bianca Waters.

Die Brücke ist Teil einer insgesamt 25 Kilometer langen neuen Strecke(B50) zwischen Eifel und Hunsrück. An der Brücke wird seit 2011gebaut, seit Sommer 2014 sind Stahlträger für den Überbau über diePfeiler geschoben worden. Nach dem Brückenschlag im August 2018folgten in diesem Frühjahr und Sommer die Asphaltarbeiten. DieHochmoselbrücke ist die zweithöchste Brücke Deutschlands nach derKochertalbrücke (maximal 185 Meter) in Baden-Württemberg.

Das Bauwerk war seit seiner Planung umstritten. Kritiker bemängeln,die Brücke zerstöre das idyllische Landschaftsbild zwischen denWeinorten Ürzig und Rachtig. Auch Kostensteigerungen sorgten fürSchlagzeilen. Nach derzeitiger Planung kostet das gesamte Projekt 483Millionen Euro, auf die Brücke entfallen rund 175 Millionen Euro.