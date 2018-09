Dank des warmen Sommers : Deutschland-Tourismus bleibt auf Rekordkurs

Warum in die Ferne reisen, wenn man auch hierzulande den Sommer genießen kann? Das dürften sich in diesem Jahr viele Bundesbürger gedacht haben. Die deutschen Beherbergungsbetriebe erzielen jedenfalls ein Rekordergebnis.

von dpa

10. September 2018, 11:43 Uhr

Der Deutschland-Tourismus steuert auf ein weiteres Jahr mit Höchstwerten zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland stieg im Juli gemessen am Vorjahresmonat um 5 Prozent auf 56,2 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Während bei den Übernachtungen ausländischer Gäste ein Zuwachs von 4 Prozent stand, lag das Plus bei den heimischen Reisenden noch höher bei 6 Prozent.

Urlaub in Deutschland liegt bei den Bundesbürgern schon länger im Trend. Dank des warmen Sommers und der guten Konjunktur erwartet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) 2018 das neunte Rekordjahr bei den Übernachtungszahlen. Erfasst von den Angaben des Statistischen Bundesamts werden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten.