Reiselust : Das Geheimnis von Koltur

von Ulrich Schacht

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:00 Uhr

In einem seiner berühmten Mittelmeeressays warnte Albert Camus, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1957, es sei „heller Wahnsinn“, „an die Stätten seiner Jugend“ zurückzukehren und „mit vierzig Jahren wieder zum Leben zu erwecken“, „was man mit zwanzig so geliebt und genossen hat“.

Camus’ Warnung im Gepäck, habe ich mich im September dieses Jahres trotzdem aufgemacht, einen Archipel im Nordatlantik zu betreten, den ich 1987 erstmals, aber vor zwei Jahrzehnten zum vorerst letzten Mal besuchte, noch jedes Mal im Moment des Verlassens süchtiger denn je nach Rückkehr, nach neuerlichem Berühren einer Landschaft mit allen Sinnen, die sich wie ein einziger Zauber vor dem Fremden entfaltet: aus Licht, Wasser, Stein und Gras und einer Luft, die mit jedem Atemzug bis in den letzten Winkel des Körpers strömt und ihn befreit von jeder Enge wie die Ohren von allem künstlichen Lärm: Färöer, so lautet der Name für den Archipel.

Ein Zauberwort, nehmen wir den Klang, den es auslöst. Eine erdverbundene Sinnlichkeitsvokabel, übersetzen wir sie ins Deutsche: Schafsinseln. Ein Schafbock ist auch das Wappentier der „gleichberechtigten Nation innerhalb des Königreichs Dänemark“, so der völkerrechtliche Status der seit 1948 autonom regierten Färöer. Dass das keine bloße Folklore ist, zeigt sich daran, dass es eine eigene Sprache, Flagge und Nationalhymne gibt, eigene Banknoten, Briefmarken, auch sind die Inseln weder Teil der EU, noch ihres Zollgebiets. Tjaldur, der Austernfischer, ist der Nationalvogel. Schafe und Seevögel sind nicht zufällig nationale Symbole, sondern, wie der Fischfang, Lebensgrundlage der Menschen, die hier seit einem Jahrtausend siedeln: zwischen Norwegen im Osten, Island im Westen und den Shetlands im Süden. Nach Norden hin aber gibt es nur noch den Ozean, bis zum Pol. Wer Statistik liebt, kann sich an 18 Inseln erfreuen, baumlos und sattgrün, von denen 17 bewohnt sind. Sie werden überragt von steilen Mittelgebirgsgraten bis zu einer Höhe von fast 900 Metern. Dazu kommen Hunderte Holme und Schären. Aber auch an einem perfekten Straßennetz mit Tunneln und Brücken, die noch das unzugänglichste Dorf erreichbar machen. Wo es nötig ist, verbinden Fähren und Helikopter die Inseln.

Auf endlosen Wanderwegen mit Dauerblick auf Meer und Inselsilhouetten kann man der Stille lauschen, den Schreien der Seevögel, Windsymphonien, Brandungsoratorien. Den Bass geben die allgegenwärtigen Schafe. Rund 50 000 Einwohner gibt es, die Hauptstadt Tórshavn mit ihrer quicklebendigen Kultur- und Fußballszene zählt 13 000.

Der eigentliche statistische Glanz der Färöer aber heißt: Geburtenrate, mit 2,6 Kindern die höchste in den nordischen Ländern, zugleich gibt es hier die wenigsten Abtreibungen, Scheidungen, Suizide. Für Urbanitäts-Dogmatiker und Multikulturations-Ideologen sind die Färöer ein Gelände, das ihre Fortschritts-Wahrheiten als traurige Mythen entlarvt, für tradierte Lebensqualitätsmodelle unter modernen Bedingungen sind sie ein schlagender empirischer Beweis.

Diese Tatsache dürfte es sein, in Kombination mit einer überwältigend klaren Natur, die dafür sorgt, dass noch jeder Nordlandpilger die Färöer mit jener Rückkehrsehnsucht verlässt, von der schon die Rede war. Der Rückkehrer, der ich in diesem Jahr war, hat den vor langer Zeit glücklich machenden Ort wiedergefunden, vielleicht am radikalsten in jenen Stunden, als er unter einer herbstlichen Sonne am Hang des fast 500 Meter hohen Konufelli vis-à-vis der kleinen Insel Koltur lag.

Koltur liegt im Meer wie eine gigantische Naturplastik von Henry Moore, eine grasüberflutete Hochebene, die sich zu einer fast fünfhundert Meter hohen, ebenso begrünten Felswelle auftürmt und an ihrer Nordkante senkrecht in den Atlantik stürzt. Auf diesem Eiland mit einer uralten Besiedlungsgeschichte lebt keine Handvoll Menschen, die man nur schwer per Boot erreicht. Wenn man sich hinüberträumt, träumt man einem Frieden entgegen, der von den Bedrohungen noch nicht erreicht ist, die inzwischen auch die Färöer angreifen: Es sind die Tentakeln der global agierenden Tourismuskrake, denn auch hier gibt es Politiker und Unternehmer, die dem Irrglauben frönen, das Raubtier ausbeuten und gleichzeitig zähmen zu können: der Flughafen ist größer geworden, die Kreuzschiffe zahlreicher. Dass es im Supermarkt von Tórshavn, der Hauptstadt der Schafsinseln, tatsächlich tiefgefrorenes Lamm aus Neuseeland gibt, ist ein weiteres schlechtes Zeichen.

Noch aber überwiegen die Kraft der Natur, die Vernunft seiner Menschen. Noch ist es kein „heller Wahnsinn“, auf die Färöer zurückzukehren. Noch beschenken sie den, der ankommt, mit einer unverwechselbaren Aufführung aus Feuer, Wasser, Himmel und Erde, den vier Natur-Elementen und ihrem ununterbrochenen Zusammenspiel zwischen Tag und Nacht. Und mit freundlichen Menschen, die ihre Haustüren nicht abschließen. Noch.