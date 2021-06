Zwischen Aposteln und Engeln : Bremer Ratskeller: Ort der unsterblichen Weine

Wer den Bremer Ratskeller besucht, sollte Zeit mitbringen. Es ist kein Ort für eilige Stippvisiten, eher einer zum Verweilen. Im „Allerheiligsten der deutschen Weinwelt“ erzählen Spitzenweine aus allerbesten Lagen Geschichten aus Jahrhunderten.

Bremen | Den Lieblingsjünger Johannes zur Linken, den Fels der Kirche, Petrus, zur Rechten - so tritt der Besucher in die Schatzkammer der Fassweine. Zwölf Fässer, nach den Aposteln Jesu benannt, lagern in dem um 1550 entstandenen Apostelkeller unter dem Bremer Rathaus. „Die Hälfte ist noch gefüllt“, sagt Karl-Josef Krötz. Auch der Ratskellermeister geht mi...

