Ganz unkompliziert : Bootsurlaub: So werden Sie zum Freizeitkapitän

Es muss ja nicht gleich ein eigenes Schiff sein: Wer im Urlaub mal Kapitän sein möchte, kommt ziemlich unkompliziert an diese Chance - mit einem gemieteten Boot und oft sogar ohne Bootsführerschein.

Rechlin | Leinen los und ablegen: Mit Corona-Verspätung hat die Urlaubssaison 2021 auf dem Wasser begonnen, unter Segeln und mit Motorkraft. „Von Null auf Hundert“ sei es in den Marinas und Jachthäfen losgegangen, sagt Detlev Marz, Erster stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Charterboot in Rechlin an der Müritz. Der Drang zum Wasser sei jetzt be...

