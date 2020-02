Kunst an jeder Ecke : Auf Art-Safari durch Kapstadt

Kapstadt ist bunt. Und zwar im wörtlichen Sinne. Weltweit bekannt sind die farbenfrohen Häuser in Bo Kaap. In anderen Teilen der Stadt sorgt Street Art für Farbe. Eine Kunst-Safari durch Kapstadt.

von dpa

20. Februar 2020, 04:30 Uhr

An die Farbe im Treppenhaus müssen sich die Augen erst kurz gewöhnen. Sattes Rosa strahlt von den Wänden, das Treppengeländer ist passend dazu in Rot gehalten.

Cinga Sampson nimmt diesen Weg fast jeden Tag, um in sein Atelier in einer früheren Textilfabrik im Stadtteil Woodstock zu kommen.

Der junge Maler arbeitet gerade an einer Serie von großflächigen Bildern. «Ich liebe Realismus», sagt der 32-Jährige. Die Bilder zeigen selbstbewusste Afrikaner bei einer Trauerzeremonie. Das verbindende Element: Alle tragen Jeans in der gleichen Waschung.

Künstler öffnen Ateliers für Besucher

Angefangen hat Sampson mit 20 Jahren. Ohne Kunststudium hat er sich die Techniken selbst beigebracht. Heute kann er von seiner Kunst leben, hat in Europa und Amerika ausgestellt. Obwohl er inzwischen zu den etablierten Künstlern aus Südafrika zählt, öffnet er hin und wieder sein Atelier für Touristen. «Viel Kunst aus Afrika handelt von Rassismus, dem Kampf ums Überleben oder dem Kolonialismus», sagt Sampson. «Ich will auch die andere Seite, die schöne Seite zeigen.»

Kapstadt zieht viele Künstler an. «Es gibt hier vergleichsweise viel Geld», erklärt Touristenführer Sabelo Maku. «Das bedeutet, es gibt auch viele Sammler.» Auf organisierten Touren bekommen Besucher einen spannenden Einblick in diese lebendige Kunst-Szene.

Gentrifizierung ist für viele Künstler ein Problem

«Früher waren viele Künstler in Bo Kaap zu Hause», sagt Sabelo auf dem Weg zur nächsten Station der heutigen Tour. «Heute ist die Gegend allerdings ein Paradies für Immobilienmakler.» Und so treibt die Gentrifizierung die kreative Szene jetzt in andere Gegenden der Mother City, wie Kapstadt oft genannt wird.

Woodstock und das benachbarte Salt River sind deshalb inzwischen nicht nur Standort für Ateliers und Galerien. Die Gegend rund um die Shelley Road ist dank des Street Art Festivals IPAF mittlerweile zu einer großen Open-Air-Galerie geworden. Einmal im Jahr kommen die besten Street-Art-Künstler aus Südafrika und der Welt und bringen ihre Kunstwerke auf Häusern, Schulen oder Brandmauern an.

Künstler drücken mit ihrer Arbeit Hoffnung aus

«Kunst hält uns am Leben», erzählt der Künstler Jason, der Sabelo an diesem Tag bei der Tour unterstützt. Denn in einem Land mit hoher Arbeitslosigkeit und einer erschreckenden Kriminalitätsrate ist Kunst oft verbunden mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Deshalb bietet das IPAF talentierten Street-Art-Künstlern diese Plattform. Jedes Jahr werden neue Wände verziert, wächst die Galerie um weitere Werke.

Kunst ist immer auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse. «Als ich herkam waren Schwarze und Weiße strikt getrennt», erzählt Manfred Zylla. Der gebürtige Augsburger lebt und arbeitet seit 1970 in Kapstadt. «Die Kunst war für viele eine Möglichkeit, mit diesen Beschränkungen umzugehen.» Politische Aktivisten nutzten Kunst in den 1970er und 1980er Jahren, um auf die Apartheid aufmerksam zu machen.

Beeindruckendes Museum im Hafenviertel

Welche Themen Künstler aus Afrika heute beschäftigen, lässt sich unter anderem in den Museen der Stadt erleben, etwa im Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) im Hafenviertel Waterfront. Die umgebauten Getreidesilos am Hafen sind nicht nur architektonisch ein Highlight. Zu sehen ist hier in einer permanenten Ausstellung auch die umfangreiche Privatsammlung beeindruckender afrikanischer Kunst des Namensgebers und ehemaligen Puma-Chefs Jochen Zeitz.

In wechselnden Ausstellungen zeigen zeitgenössische Künstler außerdem, was ihnen unter den Nägeln brennt: Emanzipation, Sexualität, prekäre Lebensbedingungen oder Korruption. «Es gibt halt immer noch eine Menge Probleme», sagt Zylla.

Kapstadt Anreise: Kapstadt wird unter anderem von München aus nonstop angeflogen. Weit mehr Flugverbindungen gibt es von Frankfurt am Main aus über Johannesburg, etwa mit South African Airways oder Lufthansa. Klima und Reisezeit: Südafrika bietet das ganze Jahr über gute Reisebedingungen. Das Land liegt auf der südlichen Halbkugel, die dortigen Jahreszeiten sind also denen in Deutschland entgegengesetzt. Einreise: Deutsche Touristen erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung für 90 Tage. Der Reisepass muss noch mindestens 30 Tage über die Ausreise aus Südafrika hinaus gültig sein. Kinder benötigen einen eigenen Reisepass mit Lichtbild und ihre Geburtsurkunde für die Einreise. Empfehlenswert ist eine internationale Geburtsurkunde. Kunst-Touren: Art Safaris werden unter anderem von Coffeebeansroutes angeboten. Die Tour mit einem privaten Reiseführer dauert einen halben Tag und kostet für bis zu vier Personen etwa 490 Euro. Informationen: South African Tourism, Friedensstraße 6-10, 60311 Frankfurt (Tel.: 0800/118 91 18, www.dein-suedafrika.de).