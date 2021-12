Auf die Skier! : Wintersportort Ischgl startet in die Wintersaison

Die Wintersportsaison klopft an die Tür und Ischgl öffnet seine Tore. Eine Woche später als geplant, startet der beliebte Skiort in Österreich auf der Piste.

Ischgl | Gut eine Woche später als geplant will derösterreichische Wintersportort Ischgl am Freitag in die Wintersaisonstarten. Erstmals seit eindreiviertel Jahren sollen damit in derTiroler Gemeinde, von deren Après-Ski-Szene aus sich das CoronavirusAnfang 2020 über Österreichs Grenzen verbreitet hatte, wiederSkilifte laufen. Nach der Verkündung eines Lock...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.