Neue Maßnahmen wegen Omikron : Winterreisen: Diese Regeln gelten in anderen Ländern

Der Winter und Omikron lassen in vielen Ländern die Corona-Fallzahlen in die Höhe schnellen. Die Regierungen sind alarmiert und manche ergreifen schon wieder Maßnahmen. Doch die Lage ist nicht in jedem Land gleich. Worauf sich Urlauber einstellen sollten.

Roma | Eigentlich sollte diesmal alles anders sein als im „Corona-Winter“ 2020/21: Wirksame Impfstoffe sollten die Seuche bändigen und unbeschwerte Weihnachtsfeiern und Winterreisen ermöglichen. Doch das war zu optimistisch gedacht: Impfrückstände, Impfdurchbrüche und die Omikron-Variante halten die Pandemie am Leben. Je nach Land ist die Lage verschieden...

