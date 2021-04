Ohne Quarantäne, ohne PCR-Test : Urlaub für Geimpfte: In diese Länder kannst Du leichter einreisen

Der Traum vom Urlaub im Ausland lebt besonders für Corona-Geimpfte. Mehrere Länder führen Vorteile für Reisende ein.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: in welchen Ländern es Erleichterungen für Geimpfte gibt welche Regionen einen Impfpass einführen wollen was Geimpfte besonders beachten müssen In Deutschland steigen die täglichen Corona-Impfungen rapide an. Mittlerweile haben knapp 15 Prozent der Bevölkerung zumindest die Erstimpfung, immerhin knapp s...

