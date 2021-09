Kulinarik im Norden : Schleswig-Holstein Gourmetfestival gestartet

Heimische Küche gepaart mit Ideen von auswärtigen Spitzenköchen: Beim Schleswig-Holstein Gourmetfestival stehen renommierte Köche aus Deutschland und dem Ausland gemeinsam mit hiesigen Küchenchefs am Herd.

Kiel | Das Schleswig-Holstein Gourmetfestival startete am Sonntag (26. September) in seine 35. Saison. Los geht es in diesem Jahr eher ungewöhnlich - nämlich nicht mit einer großen Auftaktgala, sondern mit der „7. Tour de Gourmet Solitaire“, einem Restaurant-Hopping für Alleinreisende ab 40 Jahren. Insgesamt werden bis April neben den Gastgebern 15 ausgez...

