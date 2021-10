Urlaubsplanung : Rechtzeitig um gültigen Reisepass kümmern

Wer durch den Corona-Lockdown lange nicht gereist ist, braucht jetzt womöglich einen neuen Reisepass. So bekommt man ihn, so viel kostet er und so lange dauert es.

Berlin | Wer Urlaub außerhalb der EU machen möchte, braucht einen Reisepass. Hat man noch keinen oder ist der alte abgelaufen, muss ein neuer her. Alle Informationen rund um den Reisepass gibt es auf den Seiten des Bundesinnenministeriums und des Auswärtigen Amtes. Beantragt wird der Reisepass beim Bürgeramt am jeweiligen Wohnort. Bei mehreren Wohnsitzen ...

