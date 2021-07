Hinweise für Reisende : Neue Corona-Regeln: Was Frankreich-Urlauber jetzt wissen müssen

Die Corona-Zahlen in Frankreich steigen, die Regierung reagiert mit verschärften Maßnahmen. Was bedeutet das für Urlauber? Alle Informationen zur Corona-Lage in Frankreich im Überblick.

Paris | Ob ein Surfurlaub am Atlantik oder ein Städtetrip nach Paris – gerade in den Sommerferien ist Frankreich ein beliebtes Reiseland der Deutschen. Aktuell spitzt sich die Corona-Lage jedoch rasant zu, und viele Urlauber fragen sich angesichts neuer Corona-Regeln, ob sie ihre Reise unbesorgt antreten können. Die aktuelle Corona-Lage in Frankreich Zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.