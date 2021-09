Oktoberfest „light“ : Münchner Wirte laden erneut zur Wirtshauswiesn

„Ozapft“ wird: In München rüsten sich Wirte für die Wirtshauswiesn. Entstanden als Ersatz für das abgesagte Oktoberfest soll sie nun eine bleibende Institution werden. Zum Start soll auch der Münchner Alt-OB und Anzapfkönig Ude wieder den Schlegel schwingen.

München | Die Wiesn ist abgesagt - trotzdem heißt es am 18. September in München wieder: „Ozapft is“. In gut 50 Gaststätten laden die Wirte zum ursprünglich geplanten Oktoberfeststart zur Wirtshauswiesn. Die Wiesn sei kein Ort oder eine Veranstaltung, sondern vor allem ein Lebensgefühl, betonten die Innenstadt- und Wiesnwirte am Donnerstag. Bis zum 3. Oktobe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.