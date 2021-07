Zeitreise auf Schienen : Mit dem Nachtzug nach Stockholm

Willkommen in den Achtzigern: Ein knarzender Zug mit Kurbeltüren und Pritschenbetten verbindet Berlin über Kopenhagen mit Stockholm. Die Fahrt mit dem Snälltåget ist ein 19-stündiges Abenteuer.

Stockholm | Am Bahnsteig in Berlin-Gesundbrunnen ist der Einstieg in den falschen Zug an diesem Abend folgenschwer. Zunächst fahren zwei Regionalbahnen ab, erst nach Elsterwerder und dann Falkenberg, beides Brandenburger Provinz. Um 19.12 Uhr folgt dann das große Abenteuer: der Snälltåget-Nachtzug mit Liegewagen von Berlin über Kopenhagen nach Stockholm. Fünf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.