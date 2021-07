Autoreisen : Kurzzeit-Vignetten statt Jahresvignetten kaufen

Wer regelmässig nach Österreich und Slowenien fährt, für den lohnt sich ein Jahrespickerl bis August beziehungsweise September. Ab dann ist es ratsam, zu Kurzzeit-Vignetten zu greifen.

München | Eine Jahresvignette lohnt sich in Österreich ab sofort nicht mehr, auch wenn Autofahrer regelmässig die Grenze überqueren. Darauf weist der ADAC hin. Stattdessen bieten sich für Vielfahrer die Zwei-Monats-Vignetten an. Das sogenannte Pickerl für zwei Monate kostet in Österreich 27,80 Euro und ist damit 36,90 Euro günstiger als die Pkw-Jahresvignett...

