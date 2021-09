Green Pass : Italien: Weitere Corona-Regeln für Reisende

Auch in Italien steigen die Corona-Zahlen wieder. Deshalb gilt dort für Bahn- und Busreisende nun eine Nachweispflicht. Auf Fernstrecken mitfahren darf nur, wer geimpft, negativ getestet oder genesen ist.

Roma | In Italien gelten von nun an verschärfte Corona-Regeln. Wer mit Langstreckenbussen oder im Bahnverkehr mit Hochgeschwindigkeits- sowie Intercity-Zügen reist, braucht einen Nachweis, dass er gegen Covid-19 geimpft, negativ getestet oder genesen ist. Diese Nachweise werden in Italien auch als Green Pass (Grüner Pass) bezeichnet. Es handelt sich dabei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.