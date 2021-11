Weihnachtsurlaub während Corona : Geimpft, genesen, getestet: So klappt die Corona-Reise mit Kind

Zum Weihnachtsurlaub lieber zu Hause bleiben oder doch den Schritt der Reise wagen? Gerade mit Kindern ist das wegen unterschiedlicher Bestimmungen innerhalb der EU eine etwas kniffligere Frage. Was Sie beachten müssen.

Berlin | Wer zu Weihnachten mit seinen Kindern verreisen will, der steht durch die steigenden Coronazahlen und unterschiedlichen Beschränkungen vor einer Herausforderung. Kinder unter zwölf Jahren bekommen hierzulande noch keine Corona-Impfung. Ist der Familienurlaub in anderen Ländern Europas dann derzeit überhaupt möglich? Testnachweis für Jugendliche in ...

