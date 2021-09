„Little Tokyo“ : Düsseldorf will japanische Straßenschilder aufhängen

Japanische Läden, Restaurants und ein japanisches Hotel sind das, was die Immermannstraße in Düsseldorf so besonders macht. Der Kiez, der bereits als „Little Tokyo“ bezeichnet wird, soll nun auch Straßenenamenschilder auf Japanisch bekommen.

Düsseldorf | Die Landeshauptstadt Düsseldorf will an der auch als „Little Tokyo“ bekannten Immermannstraße zusätzliche Straßenenamenschilder auf Japanisch aufhängen. Den entsprechenden Beschluss soll die zuständige Bezirksvertretung Anfang Oktober absegnen. Die Stadt erwartet einen „positiven Marketingeffekt“ und rechnet mit einer „Unterstützung der touristischen ...

