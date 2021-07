Einzelhandel : Reklamation ist auch ohne Kassenbon möglich

Defekte Waren muss niemand akzeptieren. Kunden können sich in solchen Fällen an den Händler wenden. Allerdings müssen sie auch nachweisen, dass sie die Ware in dem Geschäft gekauft haben.

Düsseldorf | Mangelhafte Ware kann reklamiert werden. Händler verlangen als Kaufnachweis in der Regel den Kassenbon. Doch was, wenn der Bon verschwunden ist? Bleibe ich dann auf der defekten Ware sitzen? Nicht unbedingt: Grundsätzlich kann ein Kauf auch anders nachgewiesen werden, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Dazu eignen sich zum Beispiel die Kreditkart...

