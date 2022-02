Geld-verbraucher : Reihentest in JVA: 96 Häftlinge mit positivem Corona-Test

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Düsseldorf ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Häftlinge auf 96 gestiegen. Das sagte Anstaltsleiterin Charlotte Narjes am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Zudem habe die am Mittwoch wegen zahlreicher Fälle durchgeführte Reihentestung Infektionen bei sieben Bediensteten ergeben.

Allerdings lägen noch nicht alle Ergebnisse der bei sämtlichen Insassen und Mitarbeitern durchgeführten PCR-Tests vor, so dass sich die Zahl der Corona-Fälle laut Narjes noch erhöhen könne. „Uns ging es darum, dass die Ergebnisse jetzt schnell vorliegen“, sagte Narjes. Vorerst stünden weiterhin vier der fünf Hafthäuser unter Quarantäne. Das heißt, die ...

