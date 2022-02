Schleswig-holstein : Prozess um Mord an Ehefrau in Flüchtlingsunterkunft beginnt

Heute (9.00 Uhr) beginnt in Lübeck der Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann, der seine Ehefrau mit 28 Messerstichen getötet haben soll. Ihm wird vorgeworfen, die 23-Jährige in der Nacht zum 6. September 2021 in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg im Kreis Stormarn aus niederen Beweggründen getötet zu haben. Der Ehemann hatte sich nach Polizeiangaben zunächst ins Ausland absetzen wollen.

Bei einer Polizeikontrolle in Bayern habe er dann berichtet, dass seine Frau sich zwei Tage zuvor in der Ahrensburger Unterkunft selbst getötet habe. Diese Aussage wurde jedoch durch die Obduktion der Toten widerlegt. Demnach kam die 23-Jährige durch insgesamt 28 Stichverletzungen zu Tode, die sie sich nach Auffassung von Gerichtsmedizinern nicht selbs...

