Royal : Prinz Andrew: Missbrauchsvorwürfe sollen vor Gericht

Prinz Andrew streitet jeden Missbrauchsvorwurf vehement ab. Doch die Aussicht auf einen Prozess gegen Andrew im Jahr des 70. Thronjubiläums der Königin dürfte im Palast die Alarmglocken schrillen lassen.

Der britische Prinz Andrew will sich im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe einem Geschworenenprozess stellen. Das geht aus einem Dokument hervor, das seine Anwälte am Mittwoch vor Gericht in New York einreichten. Er streitet die Vorwürfe weiterhin vehement ab. Noch scheint es nicht zu spät für eine außergerichtliche Einigung. Doch das liegt nicht in A...

