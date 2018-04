Mietrecht : Nicht die Katze im Sack kaufen

Wer eine vermietete Wohnung als Kapitalanlage kauft, sollte den vom Vorbesitzer ausgestellten Mietvertrag gründlich prüfen.

von Monika Hillemacher

29. April 2018, 05:00 Uhr

Manche Klauseln in Mietverträgen haben es in sich: nicht ausgefüllte Leerstellen, falsch gesetzte Häkchen – solche Fehler können unangenehme Folgen haben. Vor allem für Käufer, die mit einer Wohnung ein bestehendes Mietverhältnis übernehmen. Fachleute sehen vor allem zwei Problemfelder: die Kündigungsklauseln und die Nebenkosten. Bei beiden steckt der Teufel im Detail.

Das Problem: Der Käufer hat so gut wie keine Möglichkeit, einen bestehenden Mietvertrag zu ändern. „Nach dem Grundsatz, Kauf bricht nicht Miete, übernimmt der Käufer die Rechte und Pflichten des Vorgängers“, sagt Rechtsanwalt Harald Haakshorst. Er empfiehlt, unbedingt die letzte Fassung des Vertrags anzufordern, genau zu lesen und nachzuhaken – und das vor der Beurkundung. „Sonst kaufe ich die Katze im Sack.“ „Die meisten Vermieter verwenden Formularverträge“, sagt Haakshorst. „Diese sind wie Allgemeine Geschäftsbedingungen zu behandeln.“ Deshalb würden Fehler und Unklarheiten zulasten des Vermieters ausgelegt. Das gilt auch für handschriftliche Zusätze, die im Widerspruch zu anderen Formulierungen stehen.

Kündigungsbeschränkungen verhindern für eine gewisse Zeit oder auf Dauer, dass der Mieter raus muss. „Solche Klauseln stehen oft in Verträgen“, so Inka-Marie Storm, Chefjustiziarin des Eigentümerverbands Haus & Grund Deutschland. Vorsicht ist zudem bei der Umwandlung eines Mietshauses in Eigentumswohnungen geboten. Dann haben die Bewohner einen Kündigungsschutz von drei Jahren. Gezählt werde vom ersten Verkauf einer Wohnung an, nicht seit der davor liegenden Umwandlung. In angespannten Wohnungsmärkten könne der Kündigungsschutz zehn Jahre gelten. In der Zeit kann der neue Eigentümer keinen Eigenbedarf geltend machen.

Bei den Nebenkosten steht der neue Eigentümer für Versäumnisse des alten gerade. „Im Formularvertrag ist zu den Betriebskosten nichts angekreuzt. Wie wird das ausgelegt?“, fragt Rechtsanwalt Georg Jennißen. Er liefert die Antwort gleich mit: „Zugunsten des Mieters. Das heißt, wie nichts vereinbart.“ In der Konsequenz zahlt der Vermieter die Ausgaben für Wasser oder Hausmeister. Ähnliches droht, falls der Mieter eine Warm- oder Inklusivmiete zahlt. Steigende Betriebskosten können nicht umgelegt werden, der Eigentümer bleibt darauf sitzen. Das drückt seine Rendite, die Investition wird schlimmstenfalls unwirtschaftlich. Beim Weiterverkauf könnten solche Klauseln ein Hindernis sein, mindestens jedoch Abschläge bringen.

Jennißen rät Investoren, auf die Klausel in Sachen Kaution zu achten. „Wenn nichts vereinbart ist, muss der Mieter beweisen, dass er sie gezahlt hat.“ Steht jedoch etwas im Mietvertrag, ist der neue Vermieter gut beraten, zu prüfen, wo die Kaution angelegt ist und die Dokumente dazu zu bekommen. Denn „der Käufer schuldet die Kaution, selbst wenn er sie vom Vorbesitzer nicht bekommen hat.“ Sicherheitshalber sollte der Kauf Zug um Zug abgewickelt werden. Das heißt: Die letzte Rate wird überwiesen, sobald alle Unterlagen da sind. Es lohnt sich zudem, den Vorbesitzer nach Abgeltungsregelungen zu fragen. Die können vereinbart sein, wenn der Mieter auf eigene Kosten Böden oder Elektrik erneuert hat. Bei einer Kündigung hätte der Investor eventuell einen Ausgleich zu leisten.