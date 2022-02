Niedersachsen : Frauen im Gefängnis in Vechta stellen ihre Kunst aus

Kunst kann befreiend und heilend wirken - und auch Straftäterinnen und Straftätern helfen, sich mit ihrem Leben auseinanderzusetzen. In Vechta können auch externe Besucher die im Gefängnis entstandenen Kunstwerke betrachten.

Farbenfrohe und freudenvolle Bilder, meist Neuinterpretationen von klassischen Gemälden, zeigt die Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta noch bis Mitte Februar. Die Bilder sind Werke von inhaftierten Frauen, die in der Justizvollzugsanstalt (JVA) an künstlerischen Workshops teilgenommen haben, wie die stellvertretende Anstaltsleiterin Petra Huckem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.