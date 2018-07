Top Ten der Ratgeber : «Focus»-Bestseller: Corinna Wild direkt auf Platz zwei

Viele Titel in den Ratgeber-Top Ten haben die Plätze getauscht. Nur Stefanie Stahls «Das Kind in dir muss Heimat finden» hält sich wacker an der Spitze. Aber ein Neueinstieg von Corinna Wild ist ihr ganz dicht auf den Fersen.

von dpa

21. Juli 2018, 05:05 Uhr

Corinna Wild gelingt in dieser Woche ein spektakulärer Neueinstieg auf dem zweiten Platz der Ratgeber Bestsellerliste. Ihr Buch «A. i. O. - ALL IN ONE» enthält bebilderte Rezepte, die ausschließlich im Thermomix zubereitet werden - ohne Pfanne oder Ofen.

Unangefochten auf der Eins liegt Diplom-Psychologin und Autorin Stefanie Stahl mit ihrem Bestseller «Das Kind in dir muss Heimat finden». Das «innere Kind» tragen Erwachsene manchmal sogar bis ins hohe Alter mit sich herum. Stefanie Stahl hat einen Ansatz entwickelt, wie sie mit ihm eine Freundschaft schließen und dadurch ihr Beziehungsleben verbessern können.

Titel Preis 1. (1.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 € 2. (NEU) Wild, Corinna: A. i. O. - ALL IN ONE, C. T. Wild Verlag 16,90 € 3. (3.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, MVG Verlag 16,99 € 4. (2.) Bracht, Petra: Intervallfasten, Gräfe und Unzer 14,99 € 5. (4.) Reinwarth, Alexandra: Das Leben ist zu kurz für später, MVG Verlag 16,99 € 6. (5.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz 14,95 € 7. (7.) Dr. med. Fleck, Anne; Vössing, Su: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode, Becker Joest Volk Verlag 29,95 € 8. (8.) Oliver, Jamie: Jamies 5-Zutaten-Küche, Dorling Kindersley 26,95 € 9. (6.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 14,90 € 10. (9.) Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel, Gräfe und Unzer 24,95 €

Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.