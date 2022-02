Prozess : Deutscher in Spanien zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein Familienmörder aus Sachsen-Anhalt musste sich vor Gericht in Spanien für seine Tat verantworten. Er muss jetzt lebenslänglich hinter Gitter.

Ein Deutscher aus Sachsen-Anhalt ist in Spanien wegen Mordes seiner Frau und einem seiner beiden Söhne unter anderem zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Richter in Santa Cruz de Tenerife habe diese Strafe wegen der Ermordung des zum Tatzeitpunkt im April 2019 zehn Jahre alten Jungen verhängt, teilte die Justiz der Kanaren am Donnerstag mit. Fü...

